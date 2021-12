Covid, l’annuncio di Fontana: «Da lunedì Lombardia in zona gialla»

Da lunedì 3 gennaio la Lombardia passerà in zona gialla. A comunicarlo è lo stesso presidente di Regione Attilio Fontana parlando degli ultimi dati Covid registrati sul territorio anticipando che «i numeri del monitoraggio settimanale della cabina di regia del ministero della Salute e Iss confermano il superamento dei parametri da zona bianca. L’espansione della variante Omicron ha accelerato la diffusione del virus». Dalla prossima settimana quindi la Lombardia passerà in una fascia più alta del rischio con relative misure restrittive. A questo proposito Fontana aggiunge: «Passiamo in zona gialla ma non ci sono variazioni sulle norme da rispettare da parte dei cittadini, perché l’utilizzo delle mascherine all’aperto è già prevista per tutte le fasce, compresa quella bianca».

«Con i vaccini riusciremo a contenere la situazione»

«L’espansione della variante Omicron ha accelerato la diffusione del virus che per il momento soprattutto sui soggetti vaccinati si sta dimostrando meno aggressiva delle precedenti», ha continuato il presidente, facendo eco alle parole del commissario regionale all’emergenza Covid Guido Bertolaso, che giorni fa aveva rassicurato sui sintomi più leggeri delle infezioni di un anno fa. «L’arma per superare anche questa recrudescenza rimane la vaccinazione», ribadisce Fontana, «sono fiducioso che se tutti i lombardi continueranno ad aderire alla campagna vaccinale come sta accadendo in questi giorni, con oltre 100-120mila somministrazioni quotidiane, sia di terze, seconde e anche prime dosi, riusciremo a contenere la situazione». L’invito di Attilio Fontana è quello «di non farsi prendere dal panico». E ha aggiunto: «come ci dicono gli esperti la situazione è un po’ più complicata ma grazie ai vaccini non è lontanamente paragonabile allo scorso anno e ancora una volta, uniti, la supereremo».

