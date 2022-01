Quirinale, il blues di Edoardo Bennato: «Prendiamo il più fetente e facciamolo presidente» – Il video

Il prossimo 3 febbraio 2022 scadrà il mandato di Sergio Mattarella come Presidente della Repubbica, con Roberto Fico che nella giornata di oggi ha inviato la lettera per convocare il Parlamento in seduta comune. La prima votazione si terrà il prossimo 24 gennaio alle 15 e in vista della nuova elezione, il cantautore napoletano Edoardo Bennato, affiancato dal suo chitarrista Gennaro Porcelli, si è divertito a fare ironia sul possibile successore di Mattarella con uno dei suoi blues provocatori dal ritmo trascinante, mettendo anche sullo sfondo diversi riferimenti al periodo di pandemia di Coronavirus che da più di due anni ha cambiato radicalmente le nostre vite.

