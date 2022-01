Djokovic, problemi con il visto in Australia: il tennista serbo non può scendere dall’aereo

Un problema con il visto sta bloccando lo sbarco di Novak Djokovic in Australia. Secondo quanto si apprende dalle testate locali, il tennista serbo ha fatto richiesta per un visto che non permette esenzioni mediche come quella da lui ottenuta per la mancata vaccinazione contro il Covid. Djokovic, a cui è stata concessa una deroga per giocare agli Australian Open, è atterrato a Tullamarine verso le 23.30 locali (le 13.30 in Italia), ma al momento non può scendere dall’aereo. La polizia di frontiera ha contattato il governo dopo aver rilevato l’errore nella richiesta compilata dallo staff del serbo.

