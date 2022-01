A Torino la prima manifestazione dell’anno contro obbligo vaccinale e Green pass – Foto e video

TORINO – Pomeriggio “caldo” a Torino dove è cominciata attorno alle 15.20, in piazza Castello, la manifestazione dei No Green pass organizzata dalla Commissione Dubbio e Precauzione. Il movimento ha come portavoce Carlo Freccero. Tra i suoi membri figurano il giurista ed ex candidato sindaco di Torino Ugo Mattei e il filosofo Massimo Cacciari. Si tratta di una manifestazione, la prima dell’anno, per dire no all’obbligo vaccinale e alla certificazione verde anti-Covid. In piazza c’è Mattei, mentre non sono arrivati Freccero e il leader dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer. Assenti anche Marco Liccione, leader della Variante Torinese, gruppo No Green pass, che è in isolamento dopo la positività al Covid (ma che si prepara a «una marcia su Roma» nei prossimi giorni), e l’ex vicequestora Nunzia Schilirò: «Non ci sarò – dice a Open -, resto per la libertà di scelta (si riferisce al vaccino, ndr) e sicuramente contraria al Green pass, super o mega che sia». Anche Schilirò, poco tempo fa, è risultata positiva al Covid.

La manifestazione di Torino contro obbligo vaccinale e Green pass. Foto: Fabio Giuffrida.

