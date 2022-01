No Green pass, migliaia a Roma per manifestare contro il governo – Video e foto

Questa volta c’è una ragione in più ad accendere la protesta: il nuovo obbligo vaccinale imposto per gli over 50. Ma è anche il Green pass rafforzato ad acuire la rabbia

Torna in piazza a Roma il popolo dei No vax e no Green pass. Il sabato di proteste a San Giovanni comincia alle 14.30. Dopo settimane di assenza, causa festività, la Questura si aspetta «oltre un migliaio» di persone riunite per manifestare contro le restrizioni del governo decise per contenere contagi e vittime legate al Coronavirus. Ma gli organizzatori arrivano a stimare 5.000 presenze. Questa volta c’è una ragione in più ad accendere la protesta: il nuovo obbligo vaccinale imposto per gli over 50. Ma è anche il Green pass rafforzato ad acuire la rabbia. Quando sono le 14.10, la piazza che ogni anno ospita il concertone del primo maggio comincia a popolarsi di centinaia di manifestanti che promettono rivolta «con i forconi, come in Kazakistan». Per i numeri ufficiali bisognerà aspettare, ma le immagini restituiscono il colpo d’occhio. Gli slogan sono sempre gli stessi («Stop alla dittatura sanitaria», «libertà dal vaccino», «Giù le mani dai bambini»). E il tam tam di informazioni con i dettagli sull’organizzazione e le ragioni per essere presenti sono passate anche questa volta dai canali Telegram, dai gruppi WhatsApp e dai social network.

Il palco

“Sparpagliati ma non distanziati come ci vogliono loro”, questa una delle direttive che arrivano dal palco quando mancano 5 minuti alle 15 e gli oratori stanno per cominciare. Tra la folla uno dei primi cori è indirizzato al governo: “Draghi, Draghi vaffanculo”, e ancora: “La gente come noi non molla mai”. Quasi nessuno tra i partecipanti alla manifestazione indossa la mascherina. “Siamo qui per difendere una sola cosa – è l’urlo che parte alle 15.15 – la libertà. Noi siamo il popolo italiano”.

Il piano sicurezza

Lontani da piazza del Popolo e dal cuore del centro storico (prima location scelta) per il timore di problemi di sicurezza e ordine pubblico, la Questura ha concesso la piazza cara alla sinistra per manifestare il dissenso contro le misure anti-Covid. Ma il questore ha comunque disposto una serie di iniziative per rafforzare i controlli. Su tutta la provincia, specie ai caselli autostradali ingresso, già dalle prime ore del mattino, sono state svolte verifiche per scongiurare azioni violente. E la mente va subito al 9 ottobre scorso, quando il sistema di ordine pubblico fallì e fu assaltata la sede della Cgil, con la partecipazione dei militanti di Forza Nuova. Oggi non sono previsti cortei, assicurano le forze dell’ordine. «A meno di sorprese», sottintende qualcuno. Lo scorso giovedì, il Viminale ha messo a punto il piano sulla sicurezza: un tavolo tecnico con le misure da mettere in campo, il dispiegamento di uomini e i punti sensibili da presidiare.

