L’ordinanza del ministero: Green pass base sui mezzi pubblici nelle isole minori, solo obbligo di Ffp2 negli scuolabus

La circolare dispone anche che «il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale»

Il ministero della Salute ha adottato un’ordinanza che dispone che l’accesso ai mezzi pubblici per motivi di salute e di studio sarà possibile con il Green pass base fino al 10 febbraio. L’ordinanza dispone anche che «il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2».

Leggi anche: