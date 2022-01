Misure anti-Covid, la conferenza stampa di Draghi: «Molti problemi dipendono dai non vaccinati» – La diretta

Aveva lasciato interdetta buona parte dell’opinione pubblica l’assenza di una conferenza stampa, dopo l’approvazione dell’ultimo decreto Covid in Consiglio dei ministri. Né il presidente Mario Draghi né il ministro della Salute Roberto Speranza avevano previsto un momento di confronto con la stampa – e quindi con i cittadini -, per spiegare le nuove norme di contrasto alla pandemia. L’esecutivo ha aspettato fino ad oggi – lunedì 10 gennaio -, per indire una conferenza stampa sul provvedimento, entrato in vigore già lo scorso 8 gennaio, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il confronto con i giornalisti a Palazzo Chigi è iniziato diversi minuti dopo l’orario previsto delle 18. Oltre a Draghi e Speranza vi ha preso parte il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

«Il governo sta affrontando la sfida della pandemia e di varianti molto contagiose con un approccio diverso rispetto al passato – ha esordito il presidente del Consiglio -. Vogliamo essere cauti ma cercare di minimizzare gli effetti economici, sociali e sui ragazzi, che hanno risentito più di altri le conseguenze delle chiusure. La scuola è fondamentale per la democrazia. Va protetta, tutelata, non abbandonata». Draghi ha ricordato che con l’80% della popolazione italiana che ha completato il ciclo primario di vaccinazione si può adottare un approccio diverso per la lotta al Coronavirus. «La gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati che hanno una probabilità maggiore di sviluppare la malattia e forme gravi della malattia».

Unanimità sull’apertura delle scuole, anche nel Cts

Il presidente del Consiglio ha ricordato che la circolazione del virus «mette di nuovo sotto pressione i nostri ospedali», tornando a ribadire che la responsabilità della saturazione delle strutture ospedaliere è imputabile principalmente ai No vax. Tornando a parlare degli studenti, Draghi ha motivato così la scelta di non rinviare l’apertura delle scuole dopo le festività: «Non ha senso lasciare i ragazzi a casa e poi la sera si vedono comunque per andare in pizzeria o fare sport». Il capo dell’esecutivo ha evitato di entrare in polemica con il presidente della Campania Vincenzo De Luca – per la chiusura delle scuole -, sostenendo che «tutte le decisioni sono state prese sul dialogo continuo e costruttivo con Regioni e Comuni».

Anche Franco Locatelli, presente in conferenza, ha parlato di scuola, escludendo la presenza di voci dissonanti all’interno del Comitato tecnico scientifico. «Da quando ho il privilegio e l’onore di coordinare il Comitato tecnico scientifico, c’è stata sempre una posizione unanime sulla priorità della scuola e sulla tutela della didattica in presenza. Nell’ultima riunione – ha affermato – è stato sottolineato non solo il danno in termini del percorso educativo, ma anche del rischio in termini di strutturazione della personalità dei ragazzi». Il ministro Bianchi, poi, ha invece ricordato che il ricorso alla Dad non ha avuto un grande impatto in termini numerici sul territorio nazionale: «Il 3,07% dei Comuni hadisposto ordinanze di chiusura. Una situazione che non è, quindi, dilagata».

