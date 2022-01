Supercoppa, 10 mila euro di multa a Bonucci per la lite a fine partita. Sanzionata anche l’Inter

Il club nerazzurro dovrà pagare 5 mila euro per «non aver impedito l’ingresso nel recinto di gioco a un dirigente non presente in distinta»

Multa da 10 mila euro per Leonardo Bonucci, il difensore della Juventus che al termine della finale di Supercoppa Italiana, disputata ieri a San Siro e vinta dall’Inter, ha litigato con Cristiano Mozzillo, segretario dei nerazzurri. A decidere la sanzione nei confronti di Bonucci è stato il Giudice sportivo della Lega calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, che ha così motivato la sanzione: «Al 16° del secondo tempo supplementare (Bonucci) si è reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato: l’infrazione è stata rilevata da un collaboratore della Procura federale». Anche la società nerazzurra è stata multata dal Giudice sportivo: 5 mila euro per «avere omesso di impedire l’ingresso nel recinto di gioco di un dirigente non inserito in distinta che sostava nelle vicinanze della panchina avversaria».

Foto in copertina: ANSA/CANALE 5

Leggi anche: