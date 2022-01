Patrick Zaki positivo al Coronavirus: «Ho alcuni sintomi»

L’attivista dovrà mettersi in isolamento, aspettando di tornare negativo in vista della prossima udienza del suo processo fissata per il 1 febbraio

L’attivista egiziano Patrick Zaki è stato contagiato dal Coronavirus. È lui stesso ad annunciarlo sui social con un post in cui ha pubblicato il risultato del tampone antigenico: «Mi sono comparsi alcuni sintomi – ha scritto su Facebook – e purtroppo è arrivata la conferma che sono positivo. Chiunque mi abbia incontrato nei giorni scorsi è pregato di isolarsi». Lo studente dell’Università di Bologna aveva potuto lasciare il carcere di Mansoura lo scorso 8 dicembre, il giorno dopo la decisione del giudice che aveva deciso la sua scarcerazione dopo quasi due anni di detenzione. Ora però l’attivista dovrà restare in isolamento, in attesa di guarire prima dell’udienza fissata per il 1 febbraio.

