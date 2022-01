Coronavirus, Speranza firma la nuova ordinanza: Valle d’Aosta in arancione e Campania in giallo

Con la forte impennata di contagi da Coronavirus, il ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso di firmare l’ordinanza che porterà la Campania in giallo e la Valle d’Aosta in arancione. Il monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della Salute fotografa un peggioramento della situazione pandemica su tutto il territorio nazionale, con un indice Rt in salita a 1,56 e 13 regioni a rischio alto. Il solo bollettino di oggi, 14 gennaio, ha registrato 360 decessi e 186.253 nuovi contagi nel Paese, con un tasso di positività che cresce ancora al 16,4%. In particolare, in Campania il bilancio dei positivi nelle ultime 24 ore è di 20.206 persone; 587 in Valle d’Aosta. Già nel pomeriggio, il governatore Vincenzo De Luca, nella consueta diretta Facebook del venerdì, ha detto che «la situazione non è affatto tranquilla, anche se il governo dice che va tutto bene».

