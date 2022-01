Texas, liberati tutti gli ostaggi della sinagoga. Morto il sequestratore

Sono stati liberati i quattro ostaggi nella sinagoga di Colleyville, in Texas, tra cui il rabbino. È morto il sequestratore, Muhammad Siddiqui, con cui l’Fbi aveva cercato di negoziare a lungo. La liberazione degli ostaggi è avvenuta dopo che nella sinagoga c’è stata una forte esplosione seguita da colpi di arma da fuoco. Siddiqui aveva fatto irruzione nell’edificio durante la cerimonia dello Shabbat, che veniva trasmessa in diretta su Facebook. L’uomo sosteneva di essere il fratello di Aadia Siddiqui, e ne chiedeva la liberazione. La scienziata pakistana nota come «Lady Al Qaeda» sta scontando 86 anni di carcere in una prigione a Fort Wortharea negli Stati Uniti, dopo essere stata condannata nel 2010 per aver sparato a soldati e agenti dell’Fbi. Come ha riportato Abc news, la famiglia Siddiqui ha smentito che il sequestratore fosse il fratello biologico di Aadia Siddiqui.

Leggi anche: