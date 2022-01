Berrettini, vittoria con record: è il primo tennista italiano a raggiungere i quarti in tutti i tornei dello Slam

Matteo Berrettini avanza agli Australian Open. Lo fa con una vittoria convincente sullo spagnolo Pablo Carreno Busta, che gli vale il pass per i quarti di finale e un record nella storia del tennis italiano: nessuno prima di lui si era spinto così avanti in tutti i tornei dello Slam (Australian Open, Us Open, Roland Garros e Wimbledon). Il 25enne romano, numero 7 del ranking mondiale e del seeding, ha superato in tre set (7-5 7-6 6-4) Carreno Busta, numero 21 della classifica Atp e 19esima testa di serie nel torneo. Ad aspettare Berrettini ai quarti ci sarà il francese Gaël Monfils, numero 20 del mondo. Il match è in programma martedì 25 gennaio. Ai quarti di finale potrebbe approdare anche un altro azzurro, Jannik Sinner, impegnato domani, 24 gennaio, nel match di ottavi di finale contro il beniamino di casa Alex De Minaur.

