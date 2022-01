Salta il tour dei Maneskin a causa del Covid: «Siamo mortificati» – Il video

La pandemia del Coronavirus ferma anche gli attesissimi concerti dei Maneskin. Il gruppo ha annunciato il rinvio delle date del tour europeo Loud Kids on tour 22 e del tour italiano nei palazzi dello Sport. Il motivo? Secondo la band, è diventato «difficile rispettare gli impegni e le tempistiche del tour come inizialmente pianificate» dal momento che alcuni Paesi stanno ancora affrontando «le restrizioni per contrastare il virus». I Maneskin, dunque, con un post pubblicato su Facebook, dicono di essere «profondamente dispiaciuti» e «mortificati»: «Abbiamo lavorato molto per questo tour ed eravamo pronti a partire ma, sfortunatamente, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto delle brutte notizie riguardo la capienza dei vari locali – spiegano in un video – Non possiamo garantire tutti i concerti perché ogni Paese ha le proprie regole e dobbiamo necessariamente attenerci a queste per poter svolgere i nostri live in totale sicurezza per tutti».

Tutte le tappe posticipate

Confermati gli appuntamenti all’aperto, da quello al Circo Massimo alla tappa all’Arena di Verona fino a quella a Lignano Sabbiadoro e i Festival. In tutti gli altri casi, invece, i concerti sono stati annullati ma presto verranno riprogrammati. Entro l’1 marzo 2022 si avranno nuove notizie. Ecco, intanto, tutte le tappe posticipate:

Domenica 6 Febbraio 2022 Londra, UK O2 Academy Brixton

Giovedì 10 Febbraio 2022 Bruxelles, Belgium Forest National

Sabato 12 Febbraio 2022 Lussemburgo, Luxembourg Rockhal

Martedì 15 Febbraio 2022 Varsavia, Poland Torwar Hall

Venerdì 18 Febbraio 2022 Vienna, Austria Wiener Stadthalle

Lunedì 21 Febbraio 2022 Parigi, France Zenith

Giovedì 24 Febbraio 2022 Zurigo, Switzerland Halle 622

Sabato 26 Febbraio 2022 Berlino, Germany Verti Music Hall

Lunedì 28 Febbraio 2022 Praga, Czech Republic Malá Sportovní Hala

Martedì 1 Marzo 2022 Budapest, Hungary Barba Negra

Giovedì 3 Marzo 2022 Amsterdam, Netherlands AFAS Live

Lunedì 7 Marzo 2022 Kiev, Ukraine Stereo Plaza

Mercoledì 9 Marzo 2022 Mosca, Russia Stadium Club

Venerdì 11 Marzo 2022 San Pietroburgo, Russia KSK Tinkoff Arena

Domenica 13 Marzo 2022 Tallinn, Estonia Saku Suurhall

Lunedì 14 Marzo 2022 Riga, Lettonia Arena Riga

Venerdì 18 Marzo 2022 Pesaro, Italy Vitrifrigo Arena

Domenica 20 Marzo 2022 Bologna, Italy Unipol Arena

Martedì 22 Marzo 2022 Milano, Italy Mediolanum Forum

Mercoledì 23 Marzo 2022 Milano, Italy Mediolanum Forum

Sabato 26 Marzo 2022 Napoli, Italy PalaPartenope

Domenica 27 Marzo 2022 Napoli, Italy PalaPartenope

Giovedì 31 Marzo 2022 Firenze, Italy Nelson Mandela Forum

Venerdì 1 Aprile 2022 Firenze, Italy Nelson Mandela Forum

Domenica 3 Aprile 2022 Torino, Italy Pala Alpitour

Martedì 5 Aprile 2022 Milano, Italy Mediolanum Forum

Venerdì 8 Aprile 2022 Bari, italy Palaflorio

Martedì 12 Aprile 2022 Roma, Italy Palazzo dello sport

Mercoledì 13 Aprile 2022 Roma, Italy Palazzo dello sport

Foto in copertina da FACEBOOK/MANESKIN

