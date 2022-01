L’abbraccio di Mihajlovic a Baricco: «Alessandro non mollare: tu e il Toro andate forte insieme» – Il video

Dopo l’annuncio in cui Alessandro Baricco annunciava di essersi ammalato di leucemia, Sinisa Mihajlovic ha risposto allo scrittore dedicandogli un video in occasione del compleanno. Anche all’allenatore del Bologna nel 2019 era stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta che si è poi stabilizzata dopo il trapianto riuscito del midollo osseo. Dall’ex tecnico del Toro, squadra di cui Baricco è molto tifoso, è quindi partito un grande e sentito augurio: «Vedrai andrà tutto bene – ha detto sorridendo – io adesso sto anche meglio di prima. Alessandro non mollare: tu e il tuo Toro andate forte insieme». Lo scrittore qualche giorno fa aveva scritto: «Percepisco ogni momento la fortuna di vivere tutto questo con tanti amici veri intorno, dei figli in gamba, una compagna di vita irresistibile, e il miglior Toro dai tempi dello Scudetto. Sono cose, le prime tre, che ti cambiano la vita. La quarta certo non te la guasta. Insomma, la vedo bene».

Leggi anche: