Corsa al Quirinale, parla l’ex ministra Fedeli: «Lasciamo Draghi fuori da queste dinamiche» – Il video

Durante la seconda giornata di votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica, Valeria Fedeli, senatrice del Pd, ha annunciato di aver consegnato per il secondo giorno di fila la scheda bianca: «Stiamo condividendo insieme l’esperienza di governo. Che i leader dei partiti si rinchiudano tutti insieme in una stanza e non escano finché non c’è un nome comune da eleggere presidente della Repubblica». Fedeli ha anche ribadito che la strada che stanno cercando di intraprendere i partiti è quella dell’intesa, oltre a fare un appello nel preservare l’attuale posizione di Mario Draghi come Presidente del Consiglio: «Lasciamo fuori da queste dinamiche Mario Draghi, va preservato, e lo dico con rispetto. Mi ha fatto male leggere sui giornali che si parla del presidente del Consiglio quasi come fosse un rapporto di scambio con le questioni che riguardano il governo. È inaccettabile. Ma senza garanzie, si sa, le correnti che non vogliono Mario Draghi al Colle non sono disposte a tentare l’azzardo di fargli lasciare Palazzo Chigi».

Immagine di copertina: Ansa

