L’addio di Bolsonaro al suo guru anti Covid: l’astrologo negava l’esistenza del virus, è morto dopo il contagio

Olavo de Carvalho era un astrologo. Autoproclamatosi filosofo, negli ultimi anni si era dedicato alle teorie cospirazioniste sul Covid, tanto da diventare il guru della famiglia di Jair Bolsonaro, presidente del Brasile. Olavo de Carvallho è morto di Covid-19 in Virginia, negli Stati Uniti, dove aveva vissuto negli ultimi 20 anni. Aveva 74 anni e aveva deciso di non vaccinarsi. Bolsonaro ha subito omaggiato il suo guru: «Olavo è stato un gigante nella lotta per la libertà e un faro per milioni di brasiliani. Il suo esempio ei suoi insegnamenti ci segneranno per sempre. Che Dio lo accolga nella sua infinita bontà e misericordia e conforti la sua famiglia». Commenti anche dall’account Twitter del governo: «Contributo inestimabile al pensiero filosofico e alla conoscenza universale, Olavo lascia un’eredità monumentale». Diverso il commento di uno dei figli, suo contestatore e unico a confermare che la morte è arrivata a causa del Covid: «Che Dio lo perdoni per tutti i mali che ha commesso». Fra gli allievi di Olavo ci sono stati anche i figli di Bolsonaro, senza contare diversi ministri del suo governo. L’astrologo è molto noto anche come scrittore. Come riporta Abc International il suo Il minimo che devi sapere per non essere un idiota del 2018 aveva venduto oltre 400 mila copie. Nella cerchia di Carvallho c’era anche Steve Bannon, tra le voci più importanti che hanno formato il pensiero politico di Donald Trump. Olavo, ricoverato all’ospedale di Richmond dal 16 gennaio verrà sepolto in Brasile.

