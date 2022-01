Si barrica nel bagno del treno per non farsi controllare il Green pass: denunciato e multato

Un romano di 47 anni si è barricato ieri su un treno in partenza per Scauri dalla Stazione Termini per non farsi controllare il Green pass. È stato scoperto da un addetto ai controlli che ha chiamato i carabinieri. Dopo diversi minuti di trattative l’uomo ha deciso di aprire la porta ed è stato fatto scendere dal treno che è potuto così partire, con una decina di minuti di ritardo. Lui, privo di biglietto e del certificato, è stato sanzionato per il mancato possesso della certificazione e denunciato per interruzione di un pubblico servizio. A Roma intanto fioccano anche altre multe: in via Candia sono state sanzionate due persone prive di mascherina, mentre due locali sono stati sanzionati perché non esponevano il cartello con il numero massimo di persone ammesse.

Leggi anche: