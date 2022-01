L’obbligo di mascherine all’aperto e la chiusura delle discoteche saranno prorogati per altri 10 giorni. È questa l’intesa raggiunta nella riunione del consiglio dei ministri tenutasi oggi, 31 gennaio, che si tradurrà in una circolare del ministero della Salute. Previsto invece per mercoledì un nuovo decreto Covid su cui il governo prenderà una decisione a proposito delle regole sulla quarantena a scuola e la proroga della scadenza del Green pass. Dopo il Cdm odierno, il premier Mario Draghi ha incontrato i ministri Patrizio Bianchi e Roberto Speranza. Chiusa la partita per il Quirinale, il governo ha ripreso in mano il dossier sulle misure legate all’emergenza Coronavirus con l’obiettivo di semplificare le regole e avviare il processo che dovrebbe portare a un progressivo allentamento delle misure.

Oggi stesso scadevano l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca, il divieto di feste e concerti all’aperto e l’obbligo di chiusura delle discoteche. Inizialmente l’indicazione prevalente era quella di prorogare la misura per almeno un mese, ma le pressioni di una parte dei ministri (soprattutto della Lega) hanno portato a una riduzione della proroga. I gestori delle discoteche avevano già chiesto di poter rimane aperti nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio: secondo quanto emerso, le chiusure saranno imposte solo fino al 10 febbraio. Sul tavolo restano altri nodi da sciogliere: il Green pass illimitato e le nuove regole per la quarantena nelle scuole. Il prossimo Consiglio dei ministri, previsto per mercoledì 2 febbraio, sarà invece dedicato a una ricognizione della situazione relativa ai principali obiettivi del Pnrr del primo semestre dell’anno.

