Il tributo di Mattarella a medici e forze dell’ordine: «Un esempio da seguire». Standing ovation dell’Aula – Il video

Il Parlamento riunito in seduta comune ha assistito al giuramento di Sergio Mattarella, oggi 3 febbraio, facendo anche una standing ovation unanime per il passaggio in cui il presidente della Repubblica ha citato l’esempio di medici, sanitari e forze dell’ordine specialmente negli ultimi anni alle prese con la pandemia del Coronavirus. «L’impresa alla quale si sta ponendo mano richiede il concorso di ciascuno», ha detto Mattarella. «L’esempio ci è stato dato da medici, operatori sanitari, volontari, da chi ha garantito i servizi essenziali nei momenti più critici, dai sindaci, dalle Forze Armate e dalle Forze dell’ordine, impegnate a sostenere la campagna vaccinale: a tutti va riaffermata la nostra riconoscenza».

Video di Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

Leggi anche: