Quirinale, il giuramento di Sergio Mattarella in diretta – Il video

La liturgia laica più importante dello Stato, celebrata – con alcune eccezionalità dovute al Covid – da oltre settant’anni. Il cerimoniale che avvolge il giuramento del presidente della Repubblica è iniziato alle ore 15, quando il segretario generale della Camera è andato alla residenza di Sergio Mattarella – in questo caso il Quirinale – per accompagnarlo con una scorta di carabinieri a Montecitorio. L’arrivo tra i rintocchi della campana più alta della Camera dei deputati, poi l’ingresso in Aula per il giuramento. Da quel momento, inizia ufficialmente il settennato del presidente della Repubblica al quale viene dedicato il massimo onore delle 21 salve sparate dal cannone al Gianicolo. Alla fine del discorso alla Nazione, suonerà l’inno di Mameli e il Capo dello Stato passerà in rassegna il drappello d’onore. Poi ci sarà l’omaggio al milite ignoto all’Altare della patria, il volo delle Frecce tricolori e l’insediamento nel Palazzo del Quirinale, dove arriverà a bordo della Lancia Flaminia presidenziale scortata dai Corazzieri a cavallo. La prassi prevede che, terminata la cerimonia, il presidente del Consiglio rassegni le sue dimissioni a Mattarella. Il quale, sempre per prassi, le respingerà. Alla cerimonia non potrà partecipare Matteo Salvini, risultato positivo al Covid.

