Coronavirus, 433 morti e contagi sotto quota 100mila. Scende il tasso di positività all’11,2%

In calo sia i ricoveri che le terapie intensive. I dimessi e i guariti, in appena 24 ore, sono oltre 200 mila

Il bollettino del 4 febbraio 2022

Oggi 4 febbraio 2022 sono 99.522 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia contro i 112.691 di ieri e i 118.994 del giorno prima. Il totale dei contagiati sale a 11.449.601. Le vittime, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile, sono 433 contro le 414 di ieri e le 395 del giorno prima. Il totale dei deceduti, dall’inizio della pandemia, è di 148.167. Gli attualmente positivi oggi sono 2.218.344, ieri 2.328.230.

I dati di oggi 4 febbraio 2022

La situazione negli ospedali

I ricoverati negli ospedali italiani sono 19.000 (ieri 19.324, -324) mentre in terapia intensiva ci sono ancora 1.440 persone (ieri 1.457, -17). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 114, ieri 95. I dimessi e i guariti nell’ultima giornata sono 210.353, le persone in isolamento domiciliare 2.197.904.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 884.893 tamponi contro i 915.337 di ieri per un totale di 174.643.465 test dall’inizio del monitoraggio. Infine, il tasso di positività oggi è dell’11,2 per cento, ieri del 12,3.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: