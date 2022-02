Coronavirus, 375 morti in un giorno. I contagi sono 93.157: calano ricoveri e tasso di positività

Il bollettino del 5 febbraio 2022

Sono 93.157 i nuovi casi di Covid in tutta Italia contro i 99.522 di ieri e i 112.691 del giorno prima. Il totale dei contagiati, dall’inizio della pandemia, è di 11.542.793. Stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile, le vittime oggi 5 febbraio sono 375, ieri 433, il giorno prima 414. Il totale dei morti è di 148.542. Gli attualmente positivi sono 2.128.543, ieri 2.218.344.

I dati di oggi 5 febbraio 2022

La situazione negli ospedali

Sono 18.615, invece, i ricoverati negli ospedali italiani contro i 19 mila di ieri (-385 in 24 ore) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 1.411 pazienti (ieri 1.440, -29). Gli ingressi giornalieri in rianimazione nell’ultima giornata sono 104, ieri 114, il giorno prima 95. I dimessi e i guariti sono 182.618, ieri 210.353, mentre le persone in isolamento domiciliare 2.108.517, ieri 2.197.904.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore in tutta Italia sono stati eseguiti 846.480 tamponi contro i 884.893 di ieri e i 915.337 del giorno prima. Il totale dei test è di 175.489.945. Infine, oggi il tasso di positività è dell’11 per cento, ieri dell’11,2, il giorno prima del 12,3.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

