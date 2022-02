Coronavirus, 415 morti e 101.864 casi. Calano i ricoveri, tasso di positività al 10,2%

I malati Covid in condizioni più gravi ricoverati in terapia intensiva sono al momento 1.376 (ieri 1.423). Di questi, 99 sono i pazienti che hanno fatto il loro ingresso oggi

Il bollettino dell’8 febbraio 2022

Sono 415 le vittime legate al Covid registrate nell’ultimo bollettino del consueto monitoraggio dell’andamento della pandemia, diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Ieri lo stesso dato era pari a 326 morti. Complessivamente, il totale delle vittime sale a quota 149.512 da inizio pandemia. Secondo i numeri contenuti nella rilevazione, le persone risultate positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore sono 101.864, nella giornata di ieri i nuovi casi di infezione erano invece di gran lunga inferiori, pari a 41.247, e il giorno prima – il 6 febbraio – se ne contavano 77.029. Il dato degli attualmente positivi è in calo: al momento si attesta a 1.927.800. Per quanto riguarda invece il totale dei contagi registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria si è arrivati a quota 11.765.767.

La situazione negli ospedali

I malati Covid in condizioni più gravi ricoverati in terapia intensiva sono al momento 1.376 (ieri 1.423). Di questi, 99 sono i pazienti che hanno fatto il loro ingresso nei reparti di rianimazione nelle ultime 24 ore (ieri lo stesso dato era pari a 70). Per quanto riguarda invece i ricoveri ordinari in area non critica, i posti letto occupati sono al momento pari a 18.337. Arrivati a questo punto, superato il plateau di queste quattro ondate Covid esperite, il dato relativo a dimessi e guariti è arrivato a quota 9.688.455. In isolamento domiciliare ci sono invece 1.908.087 persone al momento.

Tamponi e tasso di positività

Il dato dei nuovi contagi (101.864) è stato calcolato a fronte di 999.095 tamponi effettuati (ieri il numero di test analizzati era di 393.663). Da inizio pandemia, il totale dei tamponi è ormai arrivato a quota 177.569.247. Alla luce di queste cifre, il tasso di positività si attesta oggi al 10,2% (-0,3% rispetto a ieri).

Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: