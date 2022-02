I “Convogli della libertà” marciano contro il pass vaccinale a Parigi: 5 arresti, presa d’assalto un’auto della polizia – Il video

In un filmato si vede un veicolo della polizia preso di mira da un gruppo di persone che ha partecipato alla protesta contro il pass vaccinale

La polizia li stava monitorando già da ieri 11 febbraio. I “Convogli della libertà”, infatti, erano pronti a invadere Parigi e oggi è successo quello che si temeva. Come mostrano queste immagini di Mediavenir, un gruppo di individui ha preso di mira un veicolo della polizia a margine della manifestazione contro il pass vaccinale. Intanto nelle ore precedenti ben cinque persone erano state fermate ai blocchi stradali predisposti dalle forze dell’ordine che hanno tentato di limitare l’accesso a Parigi dei cosiddetti “Convogli della libertà” il cui obiettivo era (ed è) quello di manifestare contro le restrizioni sanitarie imposte dal governo francese per il contenimento della pandemia del Coronavirus. Diverse centinaia le auto, i camper e i furgoni fermati dagli agenti. Il gruppo più nutrito era quello con 450 veicoli. Tutti erano diretti all’Arco di Trionfo, nonostante il divieto imposto dalla prefettura. Le cinque persone fermate erano in possesso di armi improprie e scudi; tutti gli altri perquisiti avevano addirittura coltelli, martelli e bidoni di benzina. Intanto sono 7.200 i poliziotti e i gendarmi chiamati a «far rispettare i divieti di ingresso ai convogli di veicoli». La situazione è molto tesa.

Video da MEDIAVENIR/TWITTER | Foto in copertina di ANSA/SEBASTIEN NOGIER

