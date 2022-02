Tragedia al largo del Canada, affonda un peschereccio spagnolo: «Ci sono molti morti»

Un peschereccio spagnolo è affondato oggi, 15 febbraio, al largo di Terranova, in Canada. L’imbarcazione Villa de Pitanxo, di proprietà dell’armatore galiziano Manuel Nores, trasportava 24 marinai, di cui 12 spagnoli, due ghanesi e 10 peruviani. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo El Pais, ci sarebbero diverse vittime. Europa Press e Efe hanno detto che le vittime accertate sono almeno quattro, anche se non c’è ancora una conferma ufficiale. Tre al momento i superstiti. Gli altri marinai risultano dispersi. La vice-delegata del governo in Galizia, regione d’origine di diversi dei marinai coinvolti nel naufragio, aveva spiegato in precedenza a media iberici che due scialuppe del peschereccio erano state trovate vuote.

