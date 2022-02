Caso Epstein, il principe Andrea si accorda con Virginia Giuffre: pagherà un indennizzo

Virginia Giuffre oggi ha 38 anni. È una delle donne coinvolte nel caso Jeffrey Epstein, il miliardario statunitense accusato di una lunga serie di abusi sessuali e di traffico internazionale di minorenni. Ora Giuffre ha raggiunto un accordo riservato per non portare in tribunale uno dei membri di punta della Royal Family. Epstein è stato trovato morto il 10 agosto del 2019 nella sua cella del Metropolitan Correctional Center di New York ma i processi legati alla sua storia sono continuati. Giuffre aveva accusato il principe Andrea Mountbatten-Windsor, figlio della Regina Elisabetta II, durante eventi organizzati da Epstein. Tutto sarebbe accaduto nel 2001, quando la donna era ancora minorenne. I legali del principe avevano provato a impedire l’inizio del processo ma i giudici del tribunale di New York avevano deciso di continuare sulla loro strada, una mossa che aveva portato il principe Andrea a rinunciare a gran parte dei suoi titoli e dei suoi incarichi. Buckingham Palace aveva scelto anche di rimuovere tutti gli account social ufficiali di Andrea. Il New York Times ha pubblicato in anteprima la notizia secondo cui Giuffre e il principe Andrea avrebbero trovato un accordo. La cifra non è stata rivelata ma nel contratto c’è anche una clausola che obbliga Andrea a versare quella che viene definita una «donazione sostanziale» per supportare i diritti delle vittime di abusi. Con la firma dell’accordo Andrea non andrà a processo, la sua deposizione sotto giuramento era attesa tra due settimane.

