Salvini torna a difendere il Superbonus: «Non possiamo bloccare tutto per qualche truffa» – Il video

Il segretario della Lega su Giorgetti: «Dice che non basta per rilanciare l’economia? Vero, ma è fondamentale»

«Le truffe ci sono come in ogni campo. Se uno passa col rosso dai una multa a chi passa col rosso, non è che blocchi tutte le automobili. Sono un tifoso del Superbonus, dei lavori e dei cantieri». Così Matteo Salvini torna a difendere l’incentivo finito al centro delle polemiche dopo le critiche del premier Mario Draghi a una «legge scritta senza prevedere controlli». Salvini ha parlato anche delle divergenze, emerse già ieri 14 febbraio, con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti: «Giorgetti dice che non è solo il Superbonus che può rilanciare l’economia. Vero, ma il Superbonus è fondamentale», ha detto il segretario della Lega.

Leggi anche: