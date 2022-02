Fdi, Meloni lavora a un centrodestra rinnovato: «Se ci saranno Lega e Forza Italia? Vedremo»

«Spero che il centrodestra si possa ricostruire. Altrimenti si dovrà ragionare su come rappresentare questa metà campo». La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è tornata a parlare della sua idea di centrodestra rinnovato durante la registrazione della puntata di Porta a porta, in onda stasera su Rai 1. Alla domanda se intenda includere anche Lega e Forza Italia – con cui è ai ferri corti dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale – Meloni ha detto: «Lo spero, ma non va chiesto a me. Va chiesto a loro: che dicano a che condizioni ci vogliono stare». «Non sono disponibile a continuare così e fare finta di niente», ha detto la leader dell’opposizione. «Gli chiederò chiaramente: oggi scegliete il centrodestra o questo governo?». Lo strappo si è consumato nella settimana delle elezioni al Colle, quando alla fine, dopo il naufragio delle ipotesi Berlusconi e Casellati, Lega e Forza Italia avevano optato per il nome di maggioranza (Mattarella) e non per quello di coalizione, Carlo Nordio, sostenuto da Fratelli d’Italia.

Immagine di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Leggi anche: