Il parroco canta “Brividi” di Mahmood e Blanco durante l’omelia e conquista i social – Il video

Don Matteo Selmo, 38enne co-parroco di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, nelle ultime ore sta diventando una vera e propria star dei social grazie a una sua omelia, risalente alla domenica successiva alla finale di Sanremo 2022, in cui ha inserito le tre canzoni finite sul podio durante l’ultima edizione della kermesse canora. Don Matteo, infatti, ha inanellato nella sua predica Brividi di Mahmood e Blanco, O forse sei tu di Elisa e Apri tutte le porte di Gianni Morandi, interpretandole non solo vocalmente, ma dando loro un senso «per cercare di spiegare il Vangelo attraverso la quotidianità – come spiegato al Giornale di Brescia -. E questo è l’insegnamento di Gesù, che nel suo stare tra la gente contestualizzava la parola del Padre nella vita di tutti i giorni». «Il Vangelo di quella domenica raccontava la chiamata di Pietro – ha aggiunto Don Matteo -. I “brividi” sono quelli provati verosimilmente da Pietro quando per la prima volta incontra Gesù: la sua vita assomiglia tanto alla nostra, vogliamo amare questo Dio ma siamo fragili e cadiamo. Sbagliamo sempre, appunto».

Il sacerdote, nei giorni successivi all’omelia, è stato raggiunto da un numero sempre maggiore di messaggi che si complimentavano per il suo modo di comunicare con i fedeli. Dal canto suo, Don Matteo si è detto «stupito dallo stupore e dagli apprezzamenti che ha suscitato l’omelia». Un’attenzione non cercata dal parroco del bresciano, che non nega però che «mi ha fatto certamente piacere che quelle parole possano aver accolto tanto ascolto e tanta attenzione». Ma il video non è sfuggito neanche agli artisti protagonisti del discorso dal pulpito. Blanco, in un’intervista a Rtl 102.5, ha raccontato di aver visto il video di esserne rimasto sorpreso: «Ho trovato questo video incredibile dove c’è un prete in chiesa che canta la nostra canzone, e poi fa tutto un viaggio… Incredibile, è stato bellissimo!». Anche Gianni Morandi, quest’oggi 20 febbraio, ha pubblicato sui social un piccolo estratto dell’omelia del sacerdote bresciano: «Don Matteo, parroco di Lonato del Garda, apre tutte le porte durante la sua omelia…». Manca ancora un commento da parte di Elisa, ma certamente l’omelia di Don Matteo è stata un successo.

