Covid, Fontana: «Da lunedì 28 febbraio la Lombardia torna in zona bianca»

Da lunedì 28 febbraio la Lombardia tornerà in zona bianca. È quanto anticipato dal governatore lombardo Attilio Fontana a margine di una seduta del Consiglio regionale, parlando del passaggio della regione dalla zona gialla a quella bianca. Nelle ultime due settimane i dati regionali relativi all’epidemia di Covid sono in miglioramento, sia sul fronte dei ricoveri, sia per numero di nuovi casi giornalieri, mentre i decessi per complicanze legate al Coronavirus sono in diminuzione. Bisognerà però attendere fino a venerdì 25 per l’ufficializzazione del passaggio, che verrà deciso dalla Cabina di regia dell’Iss e del ministero della Salute sulla base dei dati epidemiologici degli ultimi 14 giorni.

