L’ambasciata Usa a Kiev risponde a Putin con un meme: «Quando a Kiev costruivano palazzi, Mosca…»

Il virgolettato è nostro, ma riassume esattamente il signifcato del meme pubblicato dall’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev. Con un tweet che ha registrato oltre 100 mila like e 20 mila retweet, l’ambasciata ha pubblicato un confronto tra Kiev e Mosca dal 996 all’1108. Mentre nella capitale dell’Ucraina fiorivano già palazzi, in quella della Russia c’era solo un bosco. Il meme ha una base storica, in effetti le fortune di Mosca sono cominciate solo dopo l’anno mille, quando Kiev era un punto fondamentale per le rotte commerciali già da diversi secoli. Una risposta al discorso sulla storia russa fatto da Vladimir Putin il 21 febbraio. Anche se l’ambasciata degli Stati Uniti in Ucraina è stata spostata da Kiev a Leopoli lo scorso 14 febbraio, l’account dell’ambiasciata continua a tenere Kiev nel nome. Il meme pubblicato non è un elemento nuovo nella comunicazione dei due Paesi. Già nelle scorse settimane l’account @Ukraine, profilo ufficiale del Paese, aveva pubblicato diversi meme per commentare i primi movimenti dell’esercito russo. Negli ultimi giorni però i toni sono cambiati e l’account @Ukraine ha pubblicato solo un video celebrativo del Paese con l’hashtag #StandwithUkraine.

