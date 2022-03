Guerra in Ucraina, a Roma la manifestazione per la pace

E’ partito da piazza della Repubblica a Roma il corteo che chiede lo stop all’offensiva della Russia in Ucraina. Un corteo nazionale per il cessate il fuoco che sfila «per un’Europa di pace» e al quale – stando ai primi numeri diffusi dalla questura – i partecipanti accorsi sarebbero circa 15mila. Nel percorso “classico” da piazza Esedra a piazza San Giovanni, il lungo corteo sfoggia bandiere dell’Ucraina affiancate a quelle della pace. A organizzare la manifestazione, la Rete italiana per la pace e il disarmo insieme alla Cgil e a molte altre associazioni. Tra le altre: Anpi, Arci, Acli, Libera, Legambiente, Emergency, Greenpeace, i comitati per la Costituzione, Rete degli Studenti Medi e l’Unione degli Universitari. Presente la Uil, ma non c’è invece la Cisl che ha scelto di dissociarsi, critica con le organizzazioni pacifiste e con la stessa Cgil che hanno criticato l’invio di armi a Kiev. Il documento che invitava alla manifestazione è stato più volte riscritto per tenere dentro quante più posizioni. Dopo l’arrivo a piazza San Giovanni sarà la volta degli interventi dal palco (col rischio di ulteriori polemiche tra le organizzazioni sindacali) chiuderà l’evento il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Ma il sit-in in piazza potrebbe durare fino a sera.

Foto e video Chiara Piselli

