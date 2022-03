Pechino 2022, prima medaglia azzurra alle Paralimpiadi: Bertagnolli è argento nel Super G

Arriva dal Super G la prima medaglia italiana alle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022. Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli hanno conquistato la medaglia d’argento nella categoria vision impaired. I due azzurri sono arrivati dietro ai britannici Neil e Andrew Simpson. «Finalmente è arrivata una medaglia – ha commentato il portabandiera paralimpico azzurro – ho tirato fuori quella forza in più che non avevo dimostrato in discesa libera. L’argento mi ripaga della fatica di questi anni; la dedico alla mia fidanzata, oggi compie gli anni».

