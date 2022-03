Draghi alla Camera: «Accolti finora quasi 24 mila profughi ucraini: o fanno il tampone ogni 2 giorni o accettano i vaccini» – Il video

«La crisi umanitaria è senza precedenti dal dopoguerra. Per farvi fronte l’Unione europea ha applicato per la prima volta dal 2001 la direttiva sulla protezione temporanea e anche questo testimonia la compattezza dell’Ue». Con queste parole il premier Mario Draghi apre il question time alla Camera dei deputati, rimarcando quanto sia indispensabile mantenere «una unità di intenti e di azioni, che ci vede in prima linea». Secondo i numeri pronunciati dal presidente del Consiglio, su dossier del Viminale, fino alla giornata di ieri sono arrivati 21.095 cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Oggi sono saliti a 23.872, e vengono principalmente dalla frontiera italo-slovena. Oltre il 90 per cento dei civili che scappano dalle zone del conflitto russo ucraino sono donne e bambini. Stando ai dati, 12.000 donne, 2.200 uomini e 9.700 bambini. Il flusso – ha commentato Draghi – è «certamente destinato ad aumentare».

Sul fronte sanitario, il premier è stato irremovibile: «I profughi o fanno il tampone ogni 48 ore o accettano di vaccinarsi. Il dipartimento della protezione civile provvede alla ricognizione dei posti letto e al trasferimento pazienti inoltra agli ucraini nei centri di prima accoglienza è prevista assistenza sanitaria, sociale, psicologica, orientamento legale e corsi di lingua italiana. Nei centri sono previsti servizi anche finalizzati all’integrazione e alla formazione professionale». Il presidente ha poi ringraziato a nome del governo «tutti coloro che si sono mobilitati spontaneamente per sostenere la popolazione ucraina: associazioni di volontariato, terzo settore, amministratori locali imprese, singoli cittadini e famiglie che stanno mandando aiuti e offrendo ospitalità e assistenza ai profughi con grandissima generosità e profonda umanità». Poi ha inviato un pensiero anche ai cittadini russi che manifestano contro la guerra: «La forza di un paese e di una democrazia si misura con la capacità di difendere la dignità umana, la convivenza e l’amicizia tra i popoli . Il mio pensiero va anche ai cittadini russi che condannano le violenze ai danni del popolo ucraino».

