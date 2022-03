Cinema, è morto William Hurt: nel 1986 vinse l’Oscar per “Il bacio della donna ragno”

È morto all’età di 71 anni l’attore premio Oscar William Hurt, protagonista de Il bacio della donna ragno e Brivido Caldo. A darne notizia è stato il figlio dell’attore, Will: «È con grande tristezza che la famiglia Hurt piange la scomparsa di William Hurt, amato padre e attore premio Oscar, scomparso il 13 marzo 2022, una settimana prima del suo 72esimo compleanno. È deceduto serenamente, in famiglia, per cause naturali». Hurt, nel corso della sua carriera, ha vinto il premio l’Oscar come miglior attore protagonista nel 1985 per Il bacio della donna ragno e ha collezionato 4 nomination per altre statuette d’oro, tra cui quelle come miglior attore per Figli di un dio minore e Dentro la notizia – Broadcast News e A History of Violenza. Più recentemente, Hurt è diventato famoso tra i più giovani per il ruolo del generale Thaddeus Ross nel film L’incredibile Hulk (2008), interpretato anche in Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Black Widow.

Leggi anche: