Guerra in Ucraina, lo striscione choc della curva del Verona che “invita” a colpire Napoli

Lo scrittore Maurizio de Giovanni ha pubblicato su Facebook uno striscione della curva sud del Verona in cui si vedono le bandiere di Russia e Ucraina e le coordinate della città di Napoli. De Giovanni, che ha pubblicato la foto sui social, parla di un «raffinato, intelligente e geografico striscione della curva veronese, che dà ai missili russo ucraini la corretta localizzazione dell’obiettivo. Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista». Uno striscione che sta facendo discutere, nel pieno della guerra in Ucraina e della fuga di massa dei civili verso l’Europa: «Solo per farci capire – conclude de Giovanni – con un plastico esempio a che punto può arrivare l’imbecillità (sub) umana, e come, in un cervello troppo angusto possano mescolarsi cose molto serie e fesserie». Lo striscione è apparso nei pressi dello stadio Bentegodi di Verona: oggi 13 marzo, alle 15, è in programma la partita Verona-Napoli.

