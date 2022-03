Covid, il monitoraggio Iss: aumenta l’incidenza, indice Rt in crescita. Quattro regioni a rischio alto

A scendere è il tasso di occupazione delle terapie intensive: ora è al 4,8 per cento. Stabile l’occupazione nei reparti ordinari: 12,9 per cento

Come deciso ieri dal Consiglio dei ministri, il 1° maggio sarà l’ultimo giorno del Green pass in Italia mentre il 1° aprile finirà lo stato di emergenza. Secondo il monitoraggio settimanale pubblicato dall’Iss i numeri dei contagi hanno registrato un leggero aumento: l’incidenza del Covid è passata da 510 a 725 casi su 100 mila abitanti e l’indice di trasmissibilità Rt è salito da 0,84 a 0,94. A scendere sono invece i dati dell’occupazione delle terapie intensive, che passano dal 5,5 per cento della scorsa settimana al 4,8 per cento di questa settimana. Negli altri reparti il tasso di occupazioni per i pazienti Covid è stabile al 12,9 per cento, la stessa percentuale della settimana precedente. Sempre secondo il monitoraggio, al momento le regioni a rischio alto sarebbero 4, mentre 15 avrebbero un rischio moderato.

