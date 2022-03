Tutti morti i quattro membri dell’equipaggio dell’aereo militare Usa precipitato durante un’operazione Nato

Sono morti tutti e quattro i membri dell’equipaggio che si trovavano su un aereo militare degli Stati Uniti precipitato nel nord della Norvegia. L’incidente è avvenuto durante delle manovre della Nato chiamate Cold Response. L’agenzia di stampa Reuters fa sapere che il velivolo stava prendendo parte a un’esercitazione militare. I servizi di soccorso hanno raggiunto il luogo dell’incidente via terra nella mattinata di oggi, sabato 19 marzo, dopo che gli elicotteri non erano stati in grado di atterrare a causa delle cattive condizioni meteorologico. Ivan Bo Nilsson, capo dell’operazione di salvataggio per la polizia del Nordland, ha detto che i 4 sono stati trovati tutti morti. La polizia indaga sulle cause dell’incidente. Sono circa 30 mila i soldati provenienti da 27 paesi che partecipano a Cold Response. I 4 morti non sono tutti cittadini americani.

