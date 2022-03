Zelensky alle Camere, Barbara Lezzi: «Ha fatto un discorso di pace. Ora intavolare una trattativa» – Il video

A seguito dell’intervento del presidente Zelensky alle Camere, Barbara Lezzi, ex ministra per il Sud del governo Conte I, ex pasionaria del Movimento 5 Stelle e ora membro del Gruppo misto al Senato – anche se non aderisce a componenti più critiche come Alternativa – ha detto a Open che è pacifista e contraria all’invio delle armi all’Ucraina. La senatrice ha tuttavia evidenziato la necessità di prestare ascolto al discorso del presidente ucraino: «A mio avviso, è stato un discorso di pace, e va colto questo segnale per aiutare le parti ad intavolare una trattativa».

