«Fate il possibile per garantire la pace. L’obiettivo dei russi adesso è l’Europa, influenzare le vostre vite e avere il controllo sulla vostra politica. L’Ucraina è il cancello per l’esercito russo, loro vogliono entrare in Europa. In questo momento a Mariupol non c’è più nulla, immaginate la vostra Genova completamente bruciata. Stanno facendo come i nazisti. Siamo al limite della sopravvivenza». Queste le parole del presidente ucraino Zelensky – accolto da una standing ovation – che è appena intervenuto, in videocollegamento, alle Camera dei deputati, con un discorso durato 11 minuti. A deputati e senatori italiani, come già fatto in tanti altri parlamenti nel mondo, da Israele agli Usa, dal Canada al Regno Unito, Zelensky ha ribadito la necessità di avere più armi e più sanzioni (contro gli oligarchi russi), più pressioni, altrimenti la guerra non finirà. Alla Camera dei deputati era presente anche il premier Mario Draghi oltre ai presidenti di Camera (Roberto Fico lo ha «ringraziato a nome del Parlamento» parlando poi di «ingiustificabile attacco» della Federazione russa) e Senato (Elisabetta Casellati ha detto che «la diplomazia è l’unica via d’uscita dal conflitto») e all’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk.

Cosa ha detto il premier Mario Draghi

Il presidente del Consiglio Mario Draghi

«117 sono i bambini uccisi, e non è nemmeno il numero finale, migliaia i feriti, questo è il prezzo di questa guerra. I morti vengono seppelliti nelle fosse comuni, nei parchi. Ogni giorno di guerra porterà altre vite dei nostri bambini», ha tuonato. E ancora: «Noi vi siamo stati vicini durante la pandemia, abbiamo inviato i nostri medici. Anche voi lo avete fatto per noi durante l’alluvione. Oggi in Italia ci sono più di 70 mila ucraini costretti a fuggire dalla guerra, grazie». Zelensky non ha mai citato Putin né eventi storici nazionali (come accaduto con altri Paesi). Ha poi spiegato che la guerra viene finanziata coi soldi del gas e del petrolio. Tradotto: un messaggio forte e chiaro al nostro Paese che è ancora dipendente dalla Russia (e non ne può fare a meno, al momento). Il premier Mario Draghi, appena terminato il discorso di Zelensky, ha parlato di «straordinaria testimonianza» attaccando, poi, senza mezzi termini la Russia «arrogante» che ha trovato, invece, la resistenza «eroica» degli ucraini. «Abbiamo spalancato le porte delle nostre case con quel senso di accoglienza che è l’orgoglio del nostro Paese. E continueremo a farlo. Davanti all’inciviltà l’Italia non intende girarsi dall’altra parte», ha detto. «Siamo pronti a fare ancora di più, anche aiuti militari per la resistenza ucraina. Abbiamo attivato poi corridoi umanitari per i minori orfani. Vogliamo aiutarli non solo a trovare casa ma anche lavoro. L’Italia vuole l’Ucraina nell’Ue, voi avete il diritto di essere un Paese libero, sicuro e democratico. Davanti alla Russia che ci voleva divisi, ci siamo presentati uniti e abbiamo congelato nel nostro Paese 800 milioni di beni agli oligarchi russi. E ora vogliamo superare la nostra dipendenza dalla Russia». Il discorso del presidente del Consiglio italiano è durato 9 minuti.

Gli assenti (e i presenti) in Aula

Assente – come da programma – il gruppo di Alternativa (ovvero i fuoriusciti dal M5s) oltre a diversi deputati e senatori grillini ed ex grillini che hanno preferito non prendere parte all’intervento del leader ucraino. Pesa l’assenza – visto il ruolo ricoperto in Parlamento – del presidente M5s della commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli: «Penso che per il M5S sia arrivato il momento di ritirare ministri e sottosegretari dal governo Draghi. Questo governo ha deciso di inviare armi all’Ucraina in guerra, rendendo di fatto l’Italia un paese co-belligerante», ha detto stamattina all’Agi. In Aula si segnala la presenza di alcuni parlamentari del M5s e del Pd con addosso un nastro rosso come segno di solidarietà nei confronti delle donne ucraine vittime di stupro. In Aula presenti anche Renzi, Salvini, Letta e Meloni.

Video di Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

