Conte parla al Copasir sulla missione sanitaria russa del 2020: «Trasparenza e legalità non sono spot ma dei punti fermi»

E’ iniziata da pochi minuti l’audizione di Giuseppe Conte al Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica riguardo l’autorizzazione che l’allora presidente del consiglio diede personalmente in una chiamata a Vladimir Putin alla missione sanitaria russa in Italia nel pieno dell’emergenza Covid. «Cosa mi aspetto dall’audizione di oggi? Non mi aspetto nulla. Io ho letto un’agenzia di stampa dove c’era qualche membro del Copasir che ha ipotizzato di sentirmi in audizione. Siccome io ritengo che un incaricato pubblico debba agire in piena trasparenza, ho chiamato il presidente Urso e ho detto sono a disposizione per un’immediata audizione», queste le parole del leader pentastellato, che ha aggiunto: «Trasparenza e legalità non sono spot ma dei punti fermi». Nel corso della missione un gruppo di sanitari russi operò in Italia scortato dai militari italiani. Tuttavia, secondo alcune ricostruzioni, alimentate dalle recenti minacce russe nei confronti dell’Italia, le intenzioni dei russi andavano oltre il semplice aiuto sanitario: al momento sembra assodato che i militari abbiano insistito per entrare negli uffici pubblici «per bonificarli», e solo 28 dei 104 uomini inviati fossero effettivamente sanitari. Recentemente la missione è stata menzionata Alexei Paramonov direttore del primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, che aveva lasciato intendere che nel corso della missione si fosse svolto anche dell’altro.

Leggi anche: