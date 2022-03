Italia-Turchia, il match tra escluse dal Mondiale va agli Azzurri. Mancini: «Rimpianti? Ci saranno fino a dicembre»

L’Italia ha battuto la Turchia nella prima partita dopo l’eliminazione per mano della Macedonia dai playoff per il Mondiale di Qatar. Gli Azzurri hanno vinto con il punteggio di 3-2 nel match tra deluse (i turchi sono stati eliminati dal Portogallo). A segno per l’Italia Raspadori (doppietta) e Cristante. Dopo la gara, il ct Roberto Mancini ha commentato: «I ragazzi hanno fatto bene, sono stati bravi, è stato bello vedere la reazione: sono cresciuti, è la prima volta che giocavano insieme, sono giovani, serve tempo. Non era semplice, nonostante la gara non valesse molto. Rimpianti? Quelli ci saranno fino a dicembre». «Anche se non siamo in una situazione semplice – ha aggiunto Mancini – la reazione c’è stata. Una gara inutile ai fini di quello che valeva, però se uno le cose le deve fare deve farle bene». Nella gara decisiva per la qualificazione ai Mondiali di Qatar, invece, il Portogallo ha battuto la Macedonia con il punteggio di 2-0.

