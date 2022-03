Fedez verso le dimissioni dal San Raffaele: può lasciare l’ospedale già domani

Ieri, pubblicando una clip con il figlio Leone, il rapper aveva scritto: «Tornare a casa per me sarà tornare a vivere»

Fedez potrebbe essere dimesso domani, 31 marzo, dal San Raffaele. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, il rapper è pronto a lasciare l’ospedale, ed è in attesa del risultato degli ultimi accertamenti. Fedez è stato operato per un tumore endocrino al pancreas. Ieri, pubblicando una clip con il figlio Leone, il rapper ha scritto: «Tornare a casa per me sarà tornare a vivere». Stasera la moglie Chiara Ferragni ha postato una foto nelle stories di Instagram in cui è distesa su un letto dell’ospedale e fa con le dita la V di vittoria.

Instagram | La foto postata da Chiara Ferragni.

Leggi anche: