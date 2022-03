«Mi dà speranza»: Putin elogia il murale di Jorit a Napoli dedicato a Dostoevskij – Il video

Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato il murale di Jorit a Napoli dedicato a Fëdor Dostoevskij. «Penso che molti sappiano, abbiano visto, come a Napoli un artista di strada di recente abbia dipinto sul muro di un palazzo il ritratto dello scrittore russo Fëdor Dostoevskij, ormai “cancellato in Occidente”», ha detto Putin. «Dà ancora speranza, attraverso la simpatia reciproca delle persone, attraverso una cultura che collega e unisce tutti noi, la verità sicuramente si farà strada». Jorit ha dipinto il murale in segno di protesta contro la decisione – poi annullata – di sospendere le lezioni su Dostoevskij all’università Bicocca di Milano.

