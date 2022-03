La versione di «Brividi» firmata Valerio Lundini: c’è Topo Gigio – Il video

«Tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera», ma è Topo Gigio che rosicchia il braccio a Valerio Lundini mentre cantano Brividi di Mahmood e Blanco. Ieri sera, durante la prima puntata del programma comico Rai Una Pezza di Lundini, il presentatore si è lanciato in una cover del pezzo vincitore di Sanremo e che rappresenterà l’Italia all’Eurovision insieme al pupazzo nato nel 1959 e diventato famoso come testimonial del Carosello. I video della performance sono rimbalzati su twitter non solo tra gli account italiani ma anche tra quelli esteri. Topo Gigio è infatti noto in gran parte dell’America Latina. In molti hanno ironicamente chiesto sia questo il duo a partecipare all’Eurovision di Torino il prossimo maggio.

En cosas adorables pero raras: Topo Gigio cantando Brividi. #Eurovision pic.twitter.com/H9xv9GtHP0

— Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) March 31, 2022

Leggi anche: