Coronavirus, 74.350 contagi in un giorno: aumentano i ricoveri, 154 i decessi

Il tasso di positività si attesta al 14,4%, in calo dello 0,6% nelle ultime 24 ore

Il bollettino del 1° aprile 2022

Risalgono lievemente i contagi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore, passando dai 73.195 di ieri ai 74.350 di oggi. Secondo il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, salgono anche i ricoveri (+83) e le terapie intensive (+8). I decessi in un giorno sono stati 154. A fronte di 82.443 guariti, gli attualmente positivi nel Paese sono 1.271.487: una lieve flessione rispetto alla somma riportata ieri, pari a 1.277.044 persone. I casi totali dall’inizio della pandemia sono 14.719.394. Il tasso di positività è in calo al 14,4% (-0,6%).

La situazione negli ospedali

Negli ospedali 9.981 pazienti sono ricoverati con sintomi (ieri 9.898), e le terapie intensive registrano 47 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (uno di più rispetto a ieri). 476 persone sono in rianimazione (ieri 468), mentre 1.261.030 positivi si trovano in isolamento domiciliare. I guariti in un giorno sono 82.443: questo porta il numero totale da inizio pandemia a 13.288.370.

Tamponi e tasso di positività

I dati che consentono di monitorare l’andamento della pandemia si basano sulle informazioni raccolte da 514.823 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, per un totale di 201.422.918 di test effettuati da inizio pandemia. Cala lievemente il tasso di positività, passando dal 15% di ieri al 14,4% di oggi.

Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: