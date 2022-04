Hostomel: la distruzione dell’aeroporto Antonov dopo il ritiro dei russi – Il video

In questo filmato pubblicato dal media Nexta su Twitter si mostrano le condizioni dell’aeroporto Antonov di Hostomel, che era stato conquistato dai russi alla fine di febbraio. Nella città fino a ieri notte erano stati segnalati bombardamenti da parte di Mosca. Le immagini satellitari circolate in queste ore hanno confermato il ritiro. Gli ucraini avevano accusato i russi di aver utilizzato armi al fosforo bianco nei combattimenti in zona.

