Coronavirus, 53.588 casi e 118 morti. Aumentano i ricoveri, tasso di positività a 14,7%

Il numero totale dei tamponi fatti è stato 364.182. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, ci sono 4 ingressi in meno in terapia intensiva e 68 ricoveri in più nei reparti ordinari

Il bollettino del 3 aprile 2022

Nelle ultime 24 ore il numero di nuovi contagi di Coronavirus è arrivato a 53.588, un numero più basso rispetto ai 70.803 riportati nella giornata di ieri. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute parla di 118 decessi, ieri erano 129. Il tasso di positività è stabile: ieri era al 14,8 per cento, oggi al 14,7 per cento.

PROTEZIONE CIVILE | I dati sull’andamento dell’epidemia in Italia del 3 aprile

La situazione negli ospedali

Il numero di pazienti ricoverati negli ospedali è 10.017. Nel bollettino di ieri questo dato era più basso: 9.949. In terapia intensiva in questo momento ci sono 489 persone con 42 nuovi ingressi rispetto alla giornata di ieri. Sono 4 ingressi in meno della giornata di ieri. Al momento il totale delle persone in isolamento domiciliare in tutta Italia è 1.273.510, mentre il totale dei positivi è arrivato a 1.284.016.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 364.182 tamponi, meno rispetto al dato di ieri che invece era a 477.041. Dall’inizio della pandemia il totale dei tamponi che sono stati fatti è arrivato a 202.264.141.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus Regione per Regione:

