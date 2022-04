Antonov An-225: le condizioni dell’aereo più grande del mondo dopo l’arrivo dei russi: «Continua a vivere nonostante tutto» – Il video

In questo video pubblicato da Nexta su Twitter si mostrano le attuali condizioni di Mryia («sogno» in lingua ucraina), ovvero l’aereo più grande del mondo. L’Antonov An-225, parcheggiato in un’area nei pressi di Kiev, è stato colpito all’inizio di marzo dai bombardamenti delle forze militari russe. Eredità dell’Unione sovietica, la sua riparazione avrà costi stimati in tre miliardi di dollari. Nexta dice che il velivolo, nonostante l’attacco russo, «continua a vivere nonostante tutto» ed è «un simbolo dell’invincibilità dell’Ucraina».

