I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 42. Le persone attualmente positive al Covid sono 1.237.865

Il bollettino del 9 aprile 2022

Sono 112 le vittime legate al Covid registrate nelle ultime 24 ore, a fronte delle 144 di ieri. L’incremento dei casi totali di Covid-19 rispetto alla giornata di ieri è di 63.992. Gli attualmente positivi sono pari a 1.237.865, eri erano 1.249.607 di ieri. I dati sono nel bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Il tasso di positività si attesta a 14,6 per cento (– 0,5 per cento rispetto a ieri).

La situazione negli ospedali

Ad oggi i ricoverati con sintomi dovuti al Covid-19 negli ospedali sono 10.023, mentre ieri erano 10.102. In terapia intensiva sono in tutto 462, di cui 42 entrati oggi. Il numero dei dimessi e guariti è di 13.839.605, mentre il numero di persone che si trovano in isolamento domiciliare è di 1.227.380.

Tamponi e tasso di positività

I dati sul monitoraggio dell’epidemia registrano il tasso di positività al 14,6 per cento, contro il 15,1 per cento di ieri. Rispetto a ieri l’incremento dei tamponi effettuati è di 438.449, portando il numero di tamponi effettuati da inizio pandemia a 206.047.664.

